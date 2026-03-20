Главные новости недели 16–22 марта

Выбор «Ъ-Черноземье»

  • Оборонный концерн «Созвездие» не смог приступить к строительству предприятия по производству радиоэлектроники за 14 млрд рублей в индустриальном парке «Масловский» в пригороде Воронежа
  • Резидент ОЭЗ «Центр» ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» Романа Сафронова передумал создавать в регионе машиностроительный завод за 1,3 млрд рублей
  • Строительство четырехзвездочного отеля в парке рядом с усадьбой Асеевых в Тамбове осложнил суд инвесторов с властями
  • Структура ГК «Развитие» Сергея Гончарова урегулировала спор с администрацией Бутурлиновки Воронежской области и девелоперской BM-Group по проекту КРТ в этом небольшом городе
  • На сцене Никитинского театра вышел спектакль о связи искусственного сверхинтеллекта и воронежского фольклора
  • Экс-зампред черноземного Сбербанка Антон Каменев возглавил тамбовский «Агрополис Сабурово»
  • АСВ не смогло оспорить невзыскание с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд рублей
  • Облсуд отказал воронежцам в оспаривании проекта ГК «Развитие» у водохранилища
  • Закрытый белгородский аэропорт возглавил Михаил Шаталов
  • В Воронеже до конца года могут открыть психологический центр для участников СВО
  • Тюменская корпорация «Энко» вложит 1,9 млрд рублей в расширение ЖК в Курске
  • ДСК может застроить площадку бывшего завода «Раско» в Воронеже
  • Для Нововоронежской АЭС построят «стратегическую» дорогу за 1,2 млрд рублей
  • Прокурор Воронежской области Валерий Войнов после отставки может быть назначен в администрацию президента РФ на должность заместителя начальника управления информационного и документационного обеспечения президента

Сергей Калашников