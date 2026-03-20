Первые экзамены по ЕГЭ начали сдавать более ста петербургских школьников

В Петербурге 20 марта стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба Смольного.

Первые экзамены — ЕГЭ по географии и литературе — уже сдают более 100 участников.

Для этого подготовлены шесть пунктов в Василеостровском, Выборгском, Красносельском, Московском, Фрунзенском и Центральном районах. Всего на участие в досрочный период зарегистрировано 465 человек, большинство из которых — 397 студентов средних профессиональных учреждений.

Губернатор Александр Беглов отметил, что петербургские школьники все чаще выбирают для сдачи ЕГЭ предметы, открывающие путь в технические и инженерные вузы и колледжи.

По его словам, это свидетельствует о том, что молодежь ориентируется на востребованные специальности, а значит, будущее петербургской науки и промышленности — в надежных руках.

Итоги заявительной кампании подтверждают этот тренд: профильную математику в 2026 году выбрали 63,5% выпускников, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Укрепляют позиции точные и естественно-научные дисциплины.

Информатику планируют сдавать 22,4% участников, физику — 19,1% (рост на 3,4%), биологию — 19,5%, химию — 13,3%. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня и продлится до 9 июля. Обязательные экзамены по русскому языку и математике назначены на 4 и 8 июня соответственно.

