В Краснодаре стоимость квадратного метра в новостройках снизилась на 1,1%

Стоимость 1 кв. м жилой площади в новостройках Краснодара снизилась на 1,1% за прошедший квартал. В марте она составила 173,4 тыс. руб., сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Циана».

Квадратные метры на первичном рынке жилья в Краснодаре подешевели на 1,1%, а в крупных городах России за аналогичный период зафиксировали рост 2,8%.

В целом за прошедший год стоимость квадратного метра жилья в новостройках увеличилась на 7%. В крупных городах средний показатель роста за год достиг 11%.

