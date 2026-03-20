В Дагестане возбудили очередное дело о превышении должностных полномочий

В Дагестане временно исполняющий обязанности директора муниципального учреждения Табасаранского района стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году подозреваемый незаконно заключил с ИП ряд договоров на поставку металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Целью этих договоров было уклонение от проведения обязательных конкурентных процедур. При этом единое обязательство он разделил на несколько контрактов, что позволило избежать проведения аукциона. Общая сумма заключенных договоров превысила 1,7 млн руб. При этом стоимость приобретенных контейнеров существенно превышала их рыночную цену.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Мария Хоперская