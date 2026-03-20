Суд в Астрахани аннулировал брак пенсионера, заключенный за месяц до его смерти

Ленинский районный суд Астрахани признал брак умершего в 2025 году пожилого мужчины недействительным. Иск подал сын покойного после того, как узнал, что является не единственным наследником. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Ленинский районный суд Астрахани признал брак умершего в 2025 году мужчины недействительным

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

При вступлении в наследство от нотариуса истец узнал, что его отец 1936 года рождения в марте 2025-го заключил брак. Через месяц мужчина скончался, однако его супруга подала заявление на наследство.

В суде сын покойного заявил, что на момент регистрации брака его отец находился в беспомощном состоянии, не понимал, что делает и какие будут последствия. В связи с этим истец потребовал признать состояние умершего на момент бракосочетания недееспособным, а сам брак — недействительным.

Посмертная судебная психиатрическая экспертиза определила, что у покойного астраханца было органическое непсихотическое расстройство и нарушения памяти. Это значит, что мужчина не понимал своих действий на момент заключения брака.

Ленинский районный суд частично удовлетворил требования истца и признал брак недействительным. По решению суда запись в ЗАГСе будет аннулирована. Решение в законную силу пока не вступило, так как ответчица подала апелляционную жалобу. Ее рассмотрит Астраханский областной суд.

Марина Окорокова