Жителя Кубани оштрафовали за запрещенное изображение на стекле машины

Суд привлек к административной ответственности жителя Кореновского района за публичную демонстрацию запрещенной символики. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, мужчину оштрафовали на 2 тыс. руб.

В ходе проверки прокуратура Кореновского района установила, что на заднем стекле личного автомобиля местного жителя было размещено изображение, являющееся символикой общественного объединения, признанного экстремистским на территории РФ.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций. Кроме выплаты штрафа, местный житель также уничтожил предмет административного правонарушения в виде запрещенного изображения.

