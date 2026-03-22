Pupo, Мамульки Bend и «Ревизор»

В Ярославле в период с 23 по 29 марта пройдут концерты итальянского певца Pupo, джазового оркестра Алексея Терентьева, группы «Мамульки Bend», ВИА «Поющие гитары», покажут мюзикл по мотивам пьесы «Ромео и Джульетта», спектакль «Ревизор», состоится лекция «Ярославский волшебник Изумрудного города», откроется выставка «Субъективный реализм». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Пупо (Италия)

Концерты

24 марта в КЗЦ «Миллениум» выступит итальянский певец Pupo (Энцо Гинацци), известный многим по хитам 1970-1980-х годов Gelato al Cioccolato, Su Di Noi, Firenze Santa Maria Novella. Артист исполнит эти и другие песни из своей большой дискографии. Стоимость билета от 3,2 тыс. руб., начало в 19:00.

24 марта во Дворце молодежи выступит ВИА «Поющие гитары». Ансамбль, существующий с 1966 года, исполнит хиты «Синий иней», «Нет тебя прекрасней», «Люди встречаются» и многие другие. Стоимость билета от 1,6 тыс. руб., начало в 19:00.

26 марта в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт Ярославского джазового оркестра Алексея Терентьева. Оркестр создан в 2017 году. В репертуаре как традиционные джазовые стандарты, так и современные сложные аранжировки. Начало в 19:00, цена билета — 600 руб.

26 марта в Ярославской филармонии артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия» представят мюзикл по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», но со счастливым финалом и в реалиях сегодняшнего дня. Режиссер-постановщик — Игорь Михайловский. Входной билет — 500 руб.

Фото: Ксения Селезнева | KS JAZZ Кирилл Искратов и Ксения Селезнева

27 марта в областном Доме актера выступят актер Волковского театра Кирилл Искратов и джазовая певица Ксения Селезнева. Артисты исполнят мелодии из советских кинофильмов и песни из спектаклей театра под профессиональный аккомпанемент музыкантов KS Jazz бенда. Между музыкальными номерами прозвучат лирические рассказы и стихи. Начало в 19:00, цена билета — от 1,4 тыс. руб.

28 марта в «Китайском летчике Джао Да» пройдет концерт ярославской группы «Мамульки Bend», посвященный 50-летию вокалиста Олега Майорова. Начало в 20:00, цена билетов — от 1,7 тыс. руб.

28 марта в филармонии Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Василия Валитова представит концерт «Погружение в романтику». В программе произведения Феликса Мендельсона и Камиля Сен-Санса. Солировать будет лауреат международных конкурсов Ксения Дубровская (скрипка). Начало в 18:00, цена билетов — от 700 руб.

Фото: Ярославская филармония Владимир Королевский

29 марта в филармонии состоится вечер органной музыки «Девятый вал». За пультом органа — лауреат международных конкурсов и обладатель престижной премии «Органист года - 2022» Владимир Королевский (Москва). Слушатели смогут проследить эволюцию «органного» жанра — токкаты: от истоков итальянского барокко до мощных полотен XXI века. Начало в 18:00, цена билетов — от 500 руб.

Спектакли и шоу

Фото: Ярославский ТЮЗ Подготовка к спектаклю "Ревизор"

В Ярославском театре юного зрителя 27, 28 и 29 марта состоятся показы премьерного спектакля «Ревизор». Режиссер-постановщик — Игорь Кумицкий. Мнимого ревизора Хлестакова сыграет Иван Поздняков, слугу Хлестакова — заслуженный артист РФ Владимир Шепелев, городничего — заслуженный артист РФ Иван Баранов. Цена билетов — от 600 руб.

28 и 29 марта в Ярославском планетарии запланированы показы полнокупольного театрализованного представления «Щелкунчик и волшебные планеты» с 3D-визуализацией. Чтобы вернуть свой настоящий облик, Щелкунчик с друзьями отправляется в путешествие на поиски потерянных звезд, случайно выпавших из сияющей диадемы Волшебницы. Цена билета — 500 руб.

Выставки и встречи

В Ярославле проходит XXIV Всероссийский семейный совет для предпринимателей. Во вторник, 24 марта, пройдет мероприятие под названием «МСП 2026: проблемы, пути решения, опыт» (16:00-18:30). В среду, 25 марта, состоятся сессия по внедрению искусственного интеллекта (12:00-14:00) и тренинг «Как совместить успешный бизнес и семейное счастье» (16:00-18:30). Участие для ярославских предпринимателей бесплатное. Регистрация по ссылке.

Фото: Ярославский художественный музей Картина "Дом в разрезе"

В Ярославском художественном музее начинается сериал музейных встреч «Дом в разрезе». Сезон 2026 посвящен 95-летию одноименной картины, написанной в 1931 Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Гости сериала узнают тайны «Дома», познакомятся с его хозяйками, их друзьями, поговорят об их характерах и взаимоотношениях. «Дом в разрезе» станет порталом в Ленинград 1920–1930-х годов. Первая встреча состоится 28 марта в 17:00, вход — 500 руб.

28 марта в Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «Слово о полку Игореве» состоится лекция «Ярославский волшебник Изумрудного города», посвященная автору знаменитой серии Александру Волкову. Руководитель Ярославского центра регионального литературоведения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, кандидат культурологии, автор книг Ольга Скибинская расскажет про жизнь знаменитого литератора в Ярославле. Начало в 16:00, цена билета — 300 руб.

28 марта в Музее истории города Ярославля откроется выставка художника Александра Кравцова «Субъективный реализм». Автор предлагает по-новому взглянуть на жизненные ситуации и предметный мир человека: вместо классического портрета на полотнах появляются туфли, способные рассказать о владельце больше лица, о большой и шумной свадьбе гости узнают, рассматривая свадебный автомобиль. Цена билета на выставку — 70 – 140 руб.

Фото: Музей истории города Ярославля Выставка "Субъективный реализм"

В Ярославском художественном музее последнюю неделю работает выставка «А море ждет нас», на которой представлены работы маринистов и живописцев: Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Александра Беггрова, Николая Гриценко и других. Произведения дают возможность проследить столетнюю эволюцию жанра морского пейзажа. Стоимость билета — 400 руб.

28 марта с ж/д станции «Ярославль – Главный» по маршруту «Ярославль – Нерехта – Ярославль» отправится «магический экспресс» — это интерактивное представление на поезде с героями «Гарри Поттера». Участников ждут уроки магии и волшебства. Продолжительность путешествия — 2 часа 15 минут. Стоимость — от 2,6 тыс. руб., отправление поезда в 11:00.

Фото: Ярославский художественный музей Выставка «Ярославский культурный код»

В Митрополичьих палатах открылась выставка «Ярославский культурный код». Она предлагает гостям поразмышлять об особенностях ярославского характера. На выставке представлены типичные ярославские пейзажи работы местных художников. Самый большой раздел выставки посвящен иконам, происходящим из храмов ярославской округи. Вход на выставку стоит 250 руб.

Кино

В кинотеатрах вышла вторая часть «Домовенка Кузи». Кузя продолжает жить в доме девочки Наташи и ее семьи. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Внезапно в доме появляется загадочная Тихоня. Вместе героям предстоит защитить мир от Кощея. Озвучили главных героев Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Полина Гагарина.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Бурунов

Также в кино идет семейная комедия — «Доктор Гаф». 12-летняя Марина сбегает из дома: она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю, которая не ест и не пьет. Марина находит доктора Гафа, который умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны животные для нелегальных экспериментов. В ролях Сергей Гармаш, Алиса Руденко, Ирина Розанова и другие.

Недалеко от города

28 марта в Центральном парке Тутаева пройдет театральный фестиваль «Волшебная страна — театр». В 15:00 откроет фестиваль музыкальный спектакль «Сказ о граде Романове» заслуженного коллектива народного творчества РФ «Левый берег». В 16:00 самодеятельный театр «Колизей» представит спектакль-юмореску «В гостях у Мельпомены», в 17:00 творческий коллектив Городского клуба покажет театральный мюзикл «Царевна Несмеяна и ее невероятные приключения», а в 18:00 артисты сыграют отрывок из спектакля «Приключения Буратино». Также будет работать театральный буфет и пройдут конкурсы.

Подготовила Алла Чижова