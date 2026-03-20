В Ростове 18-летний пешеход пострадал в ДТП с троллейбусом

В Ростове-на-Дону 18-летний пешеход пострадал в ДТП с троллейбусом. Авария произошла утром на улице Комсомольской, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По предварительным данным, 59-летний водитель троллейбуса №2 «Пригородный ЖД-вокзал—ул.35 Линия) вовремя не отреагировал на пешехода и сбил его.
В результате случившегося ростовчанку госпитализировали с травмами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.