Дело о взятке бывшей замглавы белгородского Фонда ЖКХ дошло до суда

Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя исполнительного директора регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщили в надзоре и в региональном УФСБ 20 марта. Женщину будут судить за незаконное получение 2 млн руб. по статье о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об Инне Ткачевой.

По версии следствия, Инна Ткачева в декабре 2024 года получила деньги от директора коммерческой организации за содействие в заключении фондом и фирмой 13 договоров на проведение капремонта общего имущества многоквартирных домов, а также «за покровительство при приемке и оплате выполненных по ним работ».

«Ъ» писал, что преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Практически накануне Нового года женщину задержали и отправили под домашний арест. На допросе она признала вину.

По данным Rusprofile, уже являясь подозреваемой в получении особо крупной взятки, Инна Ткачева с 25 ноября 2025 года была назначена начальником управления капитального ремонта и строительства администрации городского округа Макеевка в ДНР. Правоохранительные органы в официальных сообщениях этот факт не упоминают и сведений о текущем местоположении женщины не приводят.

Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником управления капстроительства (УКС) Шебекинского городского округа, а с апреля по ноябрь 2023-го возглавляла УКС Белгорода. Официально о причинах смены руководства учреждения не сообщалось.

В начале марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор по другому уголовному делу о коррупции в Фонде содействия реформированию ЖКХ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники фонда Андрей Внуков и Юлия Овчарова, а также заместители гендиректора ООО «Центр экологической безопасности» Даниил Медведев и Кирилл Попов. Их признали виновными в получении взяток и коммерческом подкупе.

Денис Данилов