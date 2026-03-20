Риелтор из Армавира обвиняется в обмане клиентов на 1,5 млн рублей

В Краснодарском крае будут судить 43-летнюю жительницу Армавира по обвинению в мошенничестве. Женщина подозревается в обмане клиентов на общую сумму 1,5 млн руб., сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Правоохранительные органы установили, что жительница региона в период с 2022 по 2024 годы заключила договоры с пятью людьми на сопровождение сделок с недвижимостью. Также в ее полномочия входили такие услуги, как помощь в сборе документов на газификацию и банкротство.

По просьбе злоумышленницы одна из потерпевших оформила несколько кредитов. Специалист по недвижимости не выполнила взятые на себя обязательства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко