В 2025 году турпоток в Мостовский район вырос на 14,7%

В 2025 году в Мостовском районе отдохнуло свыше 515 тыс. человек, включая экскурсантов. Это на 14,7% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил глава Мостовского района Сергей Ласунов.

«Благодаря уникальной комбинации природного и культурного богатства район становится все более привлекательным направлением для многих категорий туристов. Наши достопримечательности популярны круглый год. Растущие ожидания путешественников от сервиса становятся катализатором перемен в индустрии гостеприимства. Чтобы соответствовать требованиям, владельцы гостиниц и домов отдыха Мостовского района делают ставку на технологии: запускают мобильные приложения, внедряют чат-боты и отвечают на вопросы гостей через мессенджеры»,— рассказал Сергей Ласунов.

Он отметил, что участники рынка туруслуг обновляют инфраструктуру своих гостиниц, инвестируют в обучение персонала, расширяют спектр предоставленных услуг, развивают сегмент событийного туризма, проводят на базе своих объектов праздники, корпоративы и конгресс-мероприятия.

За новогодние праздники Мостовский район посетили свыше 30 тыс. отдыхающих, что на 15% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В Мостовском районе гостей принимают 67 объектов санаторно-курортного и туристского комплекса: 36 — коллективные (базы отдыха с термальными источниками, гостиницы, санаторий) и 31 — индивидуальные средства размещения (гостевые дома). 92% объекта работают круглогодично. Среднегодовая загрузка составляет 75%. В 17 средствах размещения есть бассейны с геотермальной водой.

Маргарита Синкевич