В Ростове по решению суда ликвидируют две мусульманские организации

В Ростове-на-Дону ликвидируют две мусульманские организации. Их исключат из Единого государственного реестра юридических лиц, соответствующее решение принял Ростовский областной суд.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебные разбирательства в отношении первой организации проводились из-за ряда грубых нарушений (каких, не уточняется). Вторая организация грубо нарушала законодательство о свободе совести и религиозных объединениях.

Члены организаций, а также лица, действующее от их имени без доверенности, находились в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

Мария Хоперская

