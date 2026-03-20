Фармацевтам дали цех

На госпредприятии «Нижегородская областная фармация» (НОФ) прошло техническое открытие первой в регионе производственной аптеки. По сути, это современный мини-завод по изготовлению лекарственных средств. Он также будет использоваться как площадка для практического обучения фармацевтов Приволжского медицинского университета и совместной с вузом научной работы.

Руководитель дивизиона НОФ Роман Хисматуллин проверяет 50-литровый реактор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Руководитель дивизиона НОФ Роман Хисматуллин проверяет 50-литровый реактор

В корпусе НОФ на улице Геологов введена в эксплуатацию региональная производственная аптека. Ее презентовали после получения лицензии на фармдеятельность. В создание аптечного предприятия было вложено более 100 млн руб. Это мини-производство с высокой степенью автоматизации и стерильными помещениями, соответствующее стандартам GMP. Аптека будет производить малые партии лекарственных средств, имея для этого все необходимое оборудование по водоподготовке, стерилизации, транспортировке и контролю качества продукции.

На техническом открытии производственной аптеки гендиректор НОФ Павел Ястребов отметил, что Нижегородская область на качественно новом уровне возрождает давно забытую советскую практику аптечных производств. По его словам, как и Обнинск, наш регион стал заниматься выпуском и разработкой лекарств, приобретая определенный технологический суверенитет в сфере здравоохранения.

«В аптеке будут изготавливаться все лекарственные формы: мази, растворы для наружного и внутреннего применения, капли, микстуры. Особое внимание мы уделим детским лекарственным средствам, которые требуют уменьшения дозировки. В перспективе планируем установить компаунд, который будет смешивать растворы с точной дозировкой», – рассказала заведующая аптекой Юлия Заговорова. Аптечное производство, по ее словам, позволит подобрать индивидуальную дозировку, тем самым повысив эффективность лечения пациентов. В аптеке также оборудована специальная комната для хранения наркотических и психотропных веществ. Получив на них лицензию, в НОФ планируют развивать производство обезболивающих и сильнодействующих препаратов.

Параллельно с техническим открытием руководитель фармации подписал соглашение о научном сотрудничестве с Приволжским медуниверситетом. Оно предполагает практическую подготовку молодых фармацевтов на базе производственной аптеки, а также совместные разработки лекарств и их дозировок. Ректор ПИМУ Николай Карякин рассчитывает на интеграцию производственной аптеки с кафедрой фармакологии. «Ни один вуз не может заниматься наукой, не понимая, кому он потом ее передаст. Иначе это хорошие статьи в научных журналах, не более того. А жителям нужен результат: создание новых препаратов и их выпуск. У нас есть разработки, которые могут внедряться здесь на нижегородской земле. Сейчас начался новый этап нашего давнишнего сотрудничества с НОФ и это очень важно», – сказал ректор медуниверситета.

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко полагает, что до появления производства ребятам, которые стоят за аптечными прилавками, было не очень уютно. «Они ведь не хотели быть продавцами, когда поступали в институт. Они хотели по-настоящему быть провизорами и фармацевтами. Благодаря взаимодействию НОФ и ПИМУ теперь появится возможность не просто продавать, а участвовать в создании лекарств. Я хочу, чтобы мы вернулись в то детство, когда нас учили, что препарат не покупается, а назначается. А рецепт – это пропись, иногда состоящая из нескольких десятков компонентов, даже не в каплях, а в доле капли», – сообщила представитель облминздрава. Она добавила, что впереди большая работа по организации персонифицированного лечения, когда для пациента будет назначаться и изготавливаться необходимое ему лекарство с нужной дозировкой. Павел Ястребов отметил, что для этого медикам придется вспоминать латынь, хотя им в помощь уже сделано специальное программное обеспечение. В этой части с медицинскими учреждениями будет работать отдельный эксперт НОФ.

В региональной производственной аптеке работают 15 сотрудников. В конце марта-начале апреля они начнут выпускать первые партии лекарств для сети НОФ «Госаптека» и нижегородской областной больницы им. Н.А. Семашко. Чтобы полноценно встроить аптеку в систему здравоохранения, придется поменять и законодательство.

Роман Кряжев