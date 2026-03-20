Астраханец получил условный срок за пробив данных в Telegram и их продажу

Советский районный суд Астрахани приговорил 20-летнего местного жителя к лишению свободы за незаконный сбор и продажу персональных данных (п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Астраханской области Фото: Прокуратура Астраханской области

Молодой человек по просьбе неустановленного лица пробил информацию о двух людях в Telegram-боте и продал ее заказчику за 3 тыс. руб. Согласие владельцев данных на их использование отсутствовало, отметили в ведомстве. Расследование проводило УФСБ.

Астраханцу назначено полтора года лишения свободы условно. Также суд взыскал штраф 50 тыс. руб. и запретил осужденному на такой же период администрировать сайты, чаты и группы в интернете. Компьютер и телефон у жителя конфисковали.

Нина Шевченко