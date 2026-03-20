Прокуратура заинтересовалась отравлением двух человек угарным газом в Дагестане
В Табасаранском районе Дагестана два человека отравились угарным газом. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, ЧП случилось 20 марта в частном доме в селе Дарваг. Причиной отравления послужила неисправность дымохода газовой печи.
Надзорным ведомством поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.