Синагогу 1908 года постройки сохранят в Новороссийске

В Новороссийске выделили 6,6 млн руб. на разработку проектно-сметной документации по сохранению и современному использованию синагоги 1908 года постройки на улице Грибоедова. Соответствующий тендер размещен в единой информационной системе «Закупки».

Заказчиком на выполнение проектных работ выступает МБУ «Городской центр национальных культур», закупка осуществляется за счет собственных средств организации. Подрядчик должен будет подготовить сметную документацию до 30 декабря 2026 года.

Здание синагоги — объект культурного наследия регионального значения. Проектная документация требуется для проведения капитального ремонта здания МБУ «ГНЦК».

София Моисеенко