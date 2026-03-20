С начала года 1,5 тысячи жителей Ростовской области досрочно вышли на пенсию

С начала 2026 года пенсию по старости раньше срока назначили 1,5 тыс. жителям Ростовской области. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.

Правом на досрочный выход на пенсию обладают представители профессий с тяжелыми и опасными условиями труда, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, работники с длительным, северным или специальным стажем.

В этом году пенсионерами досрочно стали 182 специалиста с длительным стажем. Это женщины и мужчины со стажем более 37 и 42 лет. Еще 644 человека отработали в тяжелых условиях труда. Также пенсионерами стали 112 работников сферы образования, 92 медработника, 257 матерей троих и более детей и 207 родителей детей с инвалидностью.

