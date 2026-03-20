Ростовводоканал предупредил о новой мошеннической схеме с «ГИС ЖКХ»

В Ростове-на-Дону мошенники начали маскироваться под коммунальные службы. О новой схеме предупредили в АО «Ростовводоканал».

Ростовчане обратились в ресурсоснабжающую организацию с жалобами на сообщения, поступающие от аккаунта с именем «ГИС ЖКХ». В рассылке информировали о новых начислениях за услуги водоснабжения. Что неизменно в подобных схемах — фишинговая ссылка.

В АО «Ростовводоканал» официально заявили, что подобные уведомления — дело рук мошенников, цель которых — получить доступ к личным данным граждан. Проверить информацию по лицевому счету можно только через «Личный кабинет для населения» или мобильное приложение «Ростовводоканала».

Мария Хоперская