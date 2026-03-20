Пять человек утонули в водоемах Ленобласти за сутки из-за выхода на тонкий лед

За минувшие сутки в Ленинградской области нашли пять тел местных жителей, решивших погулять по тонкому льду водоемов, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Накануне из озера Комсомольское извлекли тела супругов 1960 и 1962 годов рождения.

Там же, в Приозерском районе, на озере Балахновское погиб 48-летний рыбак. В Киришском районе на берегу озера Облуцкое нашли тела двоих мужчин 1954 и 1958 годов рождения с признаками утопления. Сейчас по всем фактам следователи проводят доследственные проверки, назначены судебные экспертизы.

Следователи призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности и не выходить на лед в период оттепели. Особое внимание необходимо уделить детям: недопустимо их нахождение вблизи водоемов без присмотра взрослых.

