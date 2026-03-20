Проект пристроя нижегородской школы №118 направят на экспертизу в четвертый раз

ООО «Гражданпроект» из Пензы намерено в очередной раз направить на госэкспертизу документацию по новому корпусу школы №118 в Нижнем Новгороде до конца марта 2026 года, сообщила директор департамента строительства Татьяна Гераськина на заседании комиссии гордумы 20 марта. Это будет уже четвертая экспертиза, уточнил председатель градостроительного комитета заксобрания Нижегородской области Василий Суханов.

По словам директора депстроя, к проекту было несколько «незначительных замечаний», которые проектировщик не успевал устранить в срок. Но сейчас они устранены.

Строить корпус планируют в два этапа: сначала учебную часть на 900 человек, затем спортивное ядро на 96 посещений в смену. Учебный корпус будет включать пищеблок и помещения для дополнительного образования.

Проект заявлен в федеральную программу «Все лучшее детям», предварительно строительство намечено на 2028-2030 годы за счет федерального, регионального и городского бюджетов. Стоимость объекта определят по итогам экспертизы.

Василий Суханов предложил вместе подумать над тем, чтобы начать строительство до получения федерального софинансирования: в 2027 или даже в текущем году. Депутат опасается, что при начале строительства в 2028 году проект снова потребует корректировки.

Галина Шамберина