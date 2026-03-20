В Новороссийске могут заключить концессионное соглашение по водоснабжению

Модернизировать систему водоснабжения в Новороссийске могут в рамках заключения концессионного соглашения с «Росводоканалом». Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Краснодарского края обсудил вопросы повышения качества водоснабжения в регионе с новым руководителем «Росводоканала» Сергеем Эмдиным. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ежегодно из регионального бюджета направляются значительные средства на модернизацию системы водоснабжения, и в муниципалитетах Кубани проводится замена не менее 5% изношенных сетей в год.

«Объемы работ в крае колоссальные, и одного бюджетного финансирования недостаточно»,— заявил Вениамин Кондратьев.

В рамках концессионных соглашений проекты по модернизации систем водоснабжения начались в Краснодаре, Армавире и Тихорецке, «Росводоканал» направил на эти цели 140 млрд руб. Краевые власти рассматривают возможность заключения концессионного соглашения и по Новороссийску.

«Сейчас мы детально прорабатываем вопрос заключения соглашения по Новороссийску. В этом городе проблема с водой стоит острее всего, особенно летом»,— прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

София Моисеенко