Мэрия планирует получить 30 млн рублей от роста ставок на рекламу в 2026 году

Дополнительные поступления от увеличения арендной платы за размещение наружной рекламы в Нижнем Новгороде в 2026 году могут составить 30 млн руб., если с 1 июня начнет действовать новый коэффициент продления договоров с рекламными агентствами. Как писал «Ъ-Приволжье», коэффициент призван покрыть потери бюджета от непроведенных аукционов на право установки рекламных конструкций на муниципальных земельных участках и зданиях.

Выпадающие доходы от продления договоров за два года приблизились к 300 млн руб., сообщил директор городского центра строительства и архитектуры Александр Саляев. «Маржинальность у рекламных агентств большая. В год они платят мизерные суммы. Некоторые операторы установили конструкции в 2015 году, они десять лет стоят и еще десять лет будут стоять без торгов. Поэтому решили эти деньги компенсировать», — уточнил господин Саляев на заседании комиссии городской думы по градостроительству.

Он подсчитал, что по итогам аукционов в 2025 году городской бюджет получил около 2 млн руб., власти разыграли 17 мест. При этом демонтировали 4,2 тыс. незаконных рекламных конструкций, из которых 2,1 тыс. — принудительно. В 2026 году планируется разобрать еще 3,5–4 тыс. нелегальных рекламных конструкций.

Инициативу о коэффициенте продления договоров мэрия обсуждает с участниками рынка. Агентства подсчитали, что платежи за размещение крупноформатных рекламных носителей могут вырасти на 30–40%, а малых и средних форматов — в семь раз. С представителями рекламных агентств власти встречаются индивидуально. «Кто-то плачет, кто-то соглашается. Однако все понимают, что это разумное решение. Москва базовую ставку подняла пять раз не разбираясь», — подытожил Александр Саляев.

Сейчас проект постановления о плате за продление договоров проходит общественные обсуждения.

Владимир Зубарев