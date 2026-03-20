Более 1,4 тысячи электросамокатов выведут на улицы Ижевска этой весной

Сезон аренды электросамокатов в Ижевске стартует в конце марта. В этом году операторы планируют выпустить на улицы около 1,4 тыс. единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города после рабочего совещания с кикшеринговыми компаниями.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«В прошлом году операторы кикшеринговых компаний столкнулись с перебоями в работе сотовой связи, что значительно повлияло на доступность сервиса и контроль за самокатами. В связи с этим была проведена масштабная межсезонная модернизация средств малой мобильности (СИМ)»,— говорится в сообщении.

Техническая доработка коснулась телеком-модулей самокатов — они стали точнее удерживать координаты и теперь действуют автономно даже при потере сигнала сети. Было доработано мобильное приложение по аренде: пользователи смогут начать или завершить поездку при отсутствии интернета по СМС.

Операторы определили приоритетные локации первого и второго уровня, где размещаются электросамокаты, обновили инструкции для полевых команд и обслуживающего персонала. Это сделано для усиления контроля за тем, чтобы СИМ не бросали в неположенных местах.

Технические ограничения на самокатах не изменились: скорость до 25 км/ч, мощность не выше 250 Ватт. Определены зоны, где эти показатели автоматически снижаются. Внедряется система рейтингов: чем ниже оценка пользователя, тем меньше допустимая максимальная скорость.

По данным ГАИ, чаще других в аварии с участием электросамокатов попадают подростки до 16 лет (прокат разрешен с этого возраста). Компании усилили контроль за верификацией пользователей.