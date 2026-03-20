Недвижимость в новостройках Ставрополя подорожала на 15% за год

Средняя цена одного кв. м. в новостройках Ставрополя в марте 2026 года составила 113,7 тыс. руб., увеличившись за год на 15%, а за первый квартал – на 2,5%. Об этом пишет РБК–Кавказ со ссылкой на пресс-службу сервиса «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Положительная динамика цен была зафиксирована в 33 из 40 анализируемых локаций с крупнейшими рынками жилья. В целом по стране средняя стоимость кв. м. в первом квартале выросла на 2,8%, что свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с четвертым и первым кварталами 2025 года, когда показатели увеличивались на 4%. Если в начале текущего квартала рост сохранялся на уровне более 1% в месяц, то к марту он сократился до 0,4%.

В исследовании подчеркивается, что столь низких темпов прироста не наблюдалось с лета 2025 года. Эксперты отмечают, что на фоне низкого спроса девелоперам стало сложнее индексировать цены, а дополнительным фактором замедления стало увеличение количества предложений со скидками. При этом аналитики уточняют, что в большинстве случаев такие дисконты являются маркетинговыми инструментами или условиями для покупателей с наличным расчетом, в то время как доля реальных скидок на рынке составляет не более 30% и не демонстрирует роста.

За первый квартал объем доступного жилья в продаже вырос на 1%. После сокращения выбора в начале года, в марте эксперты впервые с лета 2025 года зафиксировали рост числа предложений. Это произошло из-за снижения спроса: квартиры стали дольше оставаться в продаже и постепенно накапливаться на рынке.

Директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов высказал мнение, что в течение года активность в сегменте новостроек восстановится за счет смягчения условий по рыночным кредитам и выхода на рынок держателей банковских депозитов. Он также добавил, что введение правила «одна семья – один льготный кредит» не вызовет системного спада, и прогнозирует возобновление роста цен вместе с увеличением покупательского спроса.

Валерий Климов