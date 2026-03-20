В Новороссийске могут принять новые меры для решения проблемы с водой

В Новороссийске могут провести реконструкцию системы водоснабжения в рамках концессионного соглашения. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подводя итоги встречи с новым руководителем Росводоканала Сергеем Эмдиным.

Вениамин Кондратьев сообщил, что с 2023 года с Росводоканалом было заключено три концессионных соглашения: по Армавиру, Тихорецку и Краснодару. В рамках соглашений предприятие обязуется вложить в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения городов 140 млрд руб. В объекты, по словам губернатора, уже инвестировали первые миллиарды, и реализация проектов началась.

«Сейчас мы детально прорабатываем вопрос заключения соглашения по Новороссийску. В этом городе проблема с водой стоит острее всего, особенно летом»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

