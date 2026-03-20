Никто не выкупил стоматологическую поликлинику в Белгороде за 56 млн рублей

Не состоялся аукцион по продаже трех помещений стоматологической поликлиники и спецоборудования на улице Щорса, 46 в Белгороде. Это связано с отсутствием заявок на торги, следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 56,3 млн руб. Продавцом выступало региональное минимущества.

Лот включал три нежилых помещения площадью 915,8 кв. м, 56,8 кв. м и 25,8 кв. м, а также 157 единиц движимого имущества, в том числе стоматологического оборудования и оргтехники. Согласно условиям приватизации, до 21 июня 2045 года объекты обременены договором безвозмездного пользования с ООО «Семейная стоматология», заключенным 22 июня 2020 года. Отмечается, что в течение пяти лет после перехода права собственности недвижимость должна сохранять социально-культурное назначение.

Как сообщало местное издание «Фонарь», до 2020 года в здании находилась государственная стоматологическая поликлиника №2, которая впоследствии переехала на улицу Ватутина. По данным издания, это может быть связано с тем, что одна из совладелиц «Семейной стоматологии» Александра Овчинникова является женой Ивана Овчинникова — депутата облдумы от «Единой России» и главного врача ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1».

Алина Морозова