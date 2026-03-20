В горах КБР сохраняется угроза схода снежных лавин

В Кабардино-Балкарии объявили экстренное предупреждение о лавинной опасности. Причиной послужила угроза схода снежных масс в горах республики, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Лавинная опасность сохраняется в горах КБР 20-21 марта.

Жителям и гостям региона рекомендовали не выходить в горы в снегопад и непогоду, избегать мест возможного схода лавин. Тем, кто желает покататься, использовать нужно только размеченные и разрешенные горнолыжные трассы.

Мария Хоперская