Промэкспорт в Ростовской области планируют увеличить на 18,8%

Промышленный экспорт в Ростовской области в этом году планируется увеличить на 18,8%. Информацию об этом на заседании экспортного совета при губернаторе области предоставил министр экономического развития региона Павел Павлов.

Несырьевой неэнергетический экспорт и экспорт сельхозпродукции также планируется увеличить на 10,3% и 8,4% соответственно.

Основная ставка в 2026 году правительством и предприятиями области сделана на развитие отношений со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам 2025 года доля стран Азии в структуре донского экспорта увеличилась на 2,4%, СНГ — на 2,2%, экспорт в европейские страны сократился на 0,3%.

Ведущими торговыми партнерами для Ростовской области являются Турция, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Иран и Беларусь.

Мария Хоперская