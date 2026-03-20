Начальник управления имуществом Славянского района подозревается в мошенничестве

Следственный комитет России по Краснодарскому краю задержал начальника управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям администрации Славянского района. Чиновник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

По данным следствия, в июле 2023 года к подозреваемому обратилась женщина с вопросом о покупке земельного участка. Чиновник решил незаконно оформить право собственности на четыре участка несельскохозяйственного назначения через их аренду от имени заявительницы.

Для реализации схемы он предложил женщине выступить собственником домовладений, якобы построенных на участках. Однако строения фактически отсутствовали, и их возведение не планировалось. За участие в махинации подозреваемый пообещал оформить на женщину право собственности на один участок, а тремя остальными планировал распоряжаться самостоятельно.

В результате преступных действий бюджету районной администрации причинен ущерб на сумму не менее 4,8 млн руб. В отношении соучастницы чиновника также возбуждено уголовное дело.

Сотрудники провели обыски по местам жительства и работы подозреваемого, изъяв документы и предметы, важные для расследования. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Продолжается установление других участников и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Алина Зорина