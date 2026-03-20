Школа в Ижевске получила горячую воду после вмешательства прокуратуры

В одной из школ Первомайского района Ижевска после вмешательства прокуратуры появилась горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным проверки, горячей воды в образовательном учреждении не было долгое время. Водоснабжение отсутствовало во всех туалетах, медицинском кабинете, кабинете химии, мастерских, а также в аудиториях начальных классов.

«Прокурор вынес директору и учредителю школы представления об устранении нарушений», — сообщили в надзорном ведомстве. После этого из бюджета города выделили 600 тыс. руб. для установки локальных водонагревателей.