Креативные практики реверс-инжиниринга Нововоронежской АЭС представили на Международном фестивале «АртПром»

18–19 марта в Москве состоялся Международный фестиваль креативных технологий «АртПром» — площадка, объединяющая представителей промышленности, науки, искусства и креативных индустрий. Нововоронежская АЭС — победитель регионального этапа фестиваля — вошла в состав делегации Воронежской области и представила уникальный опыт развития технологии реверс-инжиниринга совместно с Нововоронежским политехническим институтом — филиалом НИЯУ МИФИ.

На базе вуза создана лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга (ЛАТиР). В основе проекта лежит концепция, которая стирает границы между амбициозной идеей и реальным решением для атомной отрасли.

«Это не просто учебная площадка, а единая технологическая экосистема, которая соединяет промышленность, науку, профориентационный и образовательный треки.

Здесь студенты, преподаватели и специалисты атомной станции работают вместе, создают новые проекты и работают с реальными задачами отрасли», — отметил главный технолог Нововоронежской АЭС, куратор ЛАТиР Сергей Яуров.

Кроме того, Нововоронежская АЭС презентовала инновационные энергоблоки с реактором ВВЭР-1200. Этот проект — флагман атомной энергетики, который остается «в моде» последние 10 лет не только в России, но и за рубежом. Подобные энергоблоки уже построены в Беларуси, а сейчас ведется строительство в Турции, Бангладеш, Египте, Венгрии, Китае.

В состав делегации Воронежской области, сформированной Министерством промышленности и транспорта Воронежской области при содействии Агентства развития креативных индустрий «Креативный капитал», также вошли такие промышленные предприятия, как завод «Электросигнал», АО «Ил» — ВАСО, группа компаний «Интелка».

Одним из центральных элементов выступления стала театральная постановка «Живой голос» команды завода «Электросигнал». Языком современного театра участники рассказали историю изобретения радио Александром Поповым, показав значимость инженерной мысли как неотъемлемой части отечественного научного и культурного наследия.

Филиал АО «Ил» — ВАСО представил проект «Улетная зарядка» как пример того, как промышленное предприятие может выстраивать коммуникацию с жителями через понятные и вовлекающие городские форматы.

Группа компаний «Интелка» презентовала проект «Велесова ночь», посвященный промышленному туризму. Этот кейс демонстрирует, что экскурсия на предприятие может стать полноценным культурным событием, объединяющим современные технологии, историю и работу с сообществом.

На федеральной площадке Воронежская область показала, как можно повышать интерес к инженерным профессиям, укреплять кадровый потенциал предприятий и формировать современный образ региона. Делегация области удостоена диплома фестиваля «АртПром», войдя в десятку регионов с лучшими креативными практиками.

«Регион располагает и сильной промышленной базой, и эффективными практиками ее современного представления. Сегодня для промышленности важны не только производственные показатели, но и качество работы с кадрами, молодежью и общественным вниманием», — отметил министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов.