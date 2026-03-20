Руководитель стройфирмы осужден за хищение 2,5 млн рублей в Алуште

Суд приговорил заместителя генерального директора строительной компании к двум годам и одному месяцу условно за хищение более 2,5 млн руб. при выполнении муниципальных контрактов в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В июле 2022 года администрация Алушты заключила с подрядной организацией два муниципальных контракта на благоустройство дворовых территорий общей стоимостью 47,6 млн руб. Заместитель генерального директора по строительству представил в местную администрацию акты с заведомо ложными сведениями об объеме и стоимости выполненных работ. В результате на счет организации необоснованно поступило более 2,5 млн руб.

Противоправную деятельность выявили сотрудники органов внутренних дел. В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб. Помимо основного условного срока, ему назначили испытательный срок на один год.

Алина Зорина