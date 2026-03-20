В Оренбургской области суд рассмотрит уголовное дело о применении насилия к сотруднику ГАИ, который пытался остановить автомобиль. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

35-летнему водителю инкриминируют ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти».

По данным следствия, в январе этого года водитель Hyundai Solaris на ул. Карла Маркса в Сорочинске не остановился по требованию сотрудника ГАИ и нанес ему удары по руке.

«Водитель нанес ряд ударов кулаком по руке инспектора, находящегося в проеме двери, а затем привел автомобиль в движение, увеличивая скорость. Правоохранитель упал на проезжую часть и получил телесные повреждения», — говорится в сообщении полиции.