Директор больницы в Миллеровском районе фиктивно трудоустроила сына на работу

Директор одного из медицинских учреждений в Миллеровском районе стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Установлено, что 57-летняя подозреваемая в 2022 году фиктивно трудоустроила своего сына в больницу. С 2022 года по 2025 год она утверждала табели учета рабочего времени, хотя ее сын никаких обязанностей не выполнял. Заработной платой фигурантка распоряжалась по своему усмотрению. Ущерб от ее действий превысил 930 тыс. руб.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантки оперативники изъяли телефон и документацию. Следствие продолжается.

