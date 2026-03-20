В Дагестане продажи антидепрессантов выросли более чем в 1,5 раза

С января по февраль текущего года в Дагестане продажи антидепрессантов достигли 52,9 млн рублей. Прирост составил 62,4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из данных, предоставленных «Ъ-Кавказ» DSM Group.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Объем продаж антидепрессантов в упаковках в республике тоже увеличился: в январе феврале текущего года в регионе было продано 51,8 тыс. упаковок лекарств (+43,4%).

В число наиболее популярных антидепрессантов в Дагестане вошли Ципралекс (17,7% от общего объема продаж), Триттико (11,4%), Велаксин (10,8%), Золофт (7,4%) и Бринтелликс (7,1%).

Наталья Шинкарева