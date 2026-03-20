Ввод жилья в Нижегородской области за два месяца 2026 года снизился на 37%

В Нижегородской области за январь-февраль 2026 года введено 217,7 тыс. кв. м жилья. Это на 36,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Из общей площади за два месяца 2026 года 112,7 тыс. кв. м или почти 52% введено населением (меньше на 61,3% год к году).

Ввод жилья в целом по Приволжскому федеральному округу сократился на 10,2%, до 3,18 млн кв. м. Наибольший рост зафиксирован в Самарской области — на 17,5% (до 277,6 тыс. кв. м). Также рост показали Пермский край (на 14%, до 344,3 тыс. кв. м) и Татарстан (на 4%, до 1,14 млн кв. м). Наибольшее падение произошло в Марий Эл — на 53,2%, до 34,7 тыс. кв. м.

По России в целом ввод жилья сократился на 31,1%, до 14,75 млн кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 1,757 млн кв. м жилья — почти на 12,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

