СКР проверит следователя, запретившего Лерчек посещать врача

Следственный комитет России проведет проверку по обращению уроженки Тольятти, блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Заявительница попросила проверить следователя МВД по ее делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.

Блогер Валерия Чекалина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина

В своем заявлении Валерия Чекалина утверждает, что следователь запретил ей посещать врача в период домашнего ареста. В понедельник Гагаринский райсуд Москвы приостановил уголовное преследование блогера по делу о незаконном выводе средств.

Валерию Чекалину освободили из-под домашнего ареста после того, как у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. Следствие вменило блогеру и ее бывшему мужу Артему Чекалину вывод более 250 млн руб. по поддельным документам в ОАЭ. Разбирательство по делу экс-супруга Валерии Чекалиной продолжится.

