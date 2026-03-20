Мэрию Анапы покинул замглавы Валерий Плотников

В администрации Анапы продолжаются кадровые изменения. Как сообщила глава города Светлана Маслова, структуру мэрии покинул Валерий Плотников, являвшийся заместителем главы.

Валерий Плотников курировал сферу взаимодействия с военнослужащими и казачеством, а также направление военно-патриотического воспитания молодежи. По словам Светланы Масловой, он покинул должность по собственному желанию.

«Уверена, что у Валерия Александровича все получится в новых направлениях его деятельности, которые он выбрал»,— резюмировала глава администрации Анапы.

С 16 марта полномочия первого заместителя главы Анапы исполняет Сергей Донец, бывший министр ЖКХ Крыма.

