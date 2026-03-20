В Челябинской области арестовали сотрудницу фонда соцстрахования за взяточничество

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 44-летней сотрудницы одного из управлений отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону. Обвиняемую в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) отправили под стражу, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2023-2024 годах работница учреждения получила взятку при посредничестве замначальника отдела контроля установления мер соцподдержки семьям с детьми. Взамен сотрудницы обеспечивали беспрепятственное рассмотрение заявлений трех местных жительниц о распоряжении средствами маткапитала, минуя очередность.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы обвиняемой. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, замначальника отдела по обвинению в посредничестве при передаче взятки (п. «а», «б» ч. 3 ст. 291 УК РФ) задержали 31 октября сотрудники УФСБ России по региону. Следствие считает, что она действовала по согласованию с двумя представителями рынка недвижимости.

