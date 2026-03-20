В Верхнебаканском ограничат движение транспорта 27 марта

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском ограничат движение всех видов транспорта из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Дороги перекроют 27 марта с 09:00 до 18:00 в границах железнодорожного переезда 789 станции «Тоннельная» и улицы Ленина в Верхнебаканском. На участке будут проводиться работы по замене резинокордового покрытия проезжей части.

Жителей призывают учесть изменения организации дорожного движения при планировании поездок.

