В Ростовской области стоимость бензина увеличилась до 67,40 рублей

Стоимость бензина в Ростовской области увеличилась до 67,40 руб. Обновленные цены на топливо за период 11-16 марта сообщили в Росстате.

Бензин марки АИ-92 стоит 62,88 руб. за литр, а неделей ранее его стоимость составляла 62,73 руб. За литр АИ-95 нужно заплатить 69,75 руб., хотя неделю назад его цена находилась на уровне 69,63 руб. АИ-98 и выше стоит 91,39 руб., а неделей ранее цена составляла 91,14 руб.

Дизельное топливо также немного подорожало: 72,21 руб. (неделей ранее — 72,08 руб.).

Мария Хоперская