Продажи новостроек в Краснодаре выросли на 30% за год

Краснодар занял второе место среди городов-миллионников по росту продаж новостроек за год. Об этом свидетельствуют данные сервисов «Пульс Продаж Новостроек» и «Яндекс Недвижимость» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»).

В феврале на первичном рынке недвижимости Краснодара по договорам долевого участия было реализовано 1265 квартир. Суммарная площадь проданных лотов составила 54,5 тыс. кв. м. Средняя площадь квартир — 43,1 кв. м, средневзвешенная стоимость квадратного метра — 166,4 тыс. руб.

За год количество сделок ДДУ в Краснодаре увеличилось на 30,1%. Лидером по данному показателю стала Уфа с ростом на 42,4% (779 договоров). Третье место заняла Пермь — плюс 16,6% (633 сделки).

Также рост числа заключенных ДДУ в Краснодаре отмечается с момента снижения ключевой ставки. С мая прошлого года продажи первичной недвижимости в городе выросли на 29,6%.

«Отложенный спрос на покупку новостроек перед изменениями в программе семейной ипотеки был реализован в предыдущие два месяца, что привело к месячному снижению активности относительно пиковых января и декабря»,— прокомментировал руководитель сервиса «Пульс продаж новостроек» Артем Советников.

По данным «Яндекс Недвижимости», количество предложений квартир в новостройках Краснодара в феврале выросло на 2,6% по сравнению с январем, а стоимость квадратного метра снизилась на 1,3%, до 184 тыс. руб.

В целом в городах-миллионниках в феврале было продано по сделкам ДДУ 14,8 тыс. квартир общей площадью свыше 671,2 тыс. кв. м. Средняя площадь проданной первичной квартиры составила 45,4 кв. м, средневзвешенная стоимость метра — 196,5 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре по итогам февраля медианная стоимость долгосрочной аренды жилья составила 27 тыс. руб. За месяц показатель практически не изменился — снижение составило 0,7%.

Никита Бесстужев