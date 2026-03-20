Ставрополье стало лидером России по длительности пребывания туристов

Ставропольский край занял первое место в стране по средней продолжительности туристических поездок. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре (РИЦ) сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Основными факторами «удержания» гостей министр назвал уникальные оздоровительные программы в санаториях и мягкий климат региона. По словам Толбатова, сейчас власти сосредоточены на развитии событийного туризма – проведении фестивалей, концертов и марафонов, чтобы стимулировать отдыхающих возвращаться снова.

«Нигде не могут так надолго удержать туриста, как на Ставрополье», – подчеркнул глава министерства.

Также было отмечено, что среди иностранных гостей наиболее активно регион посещают жители Азербайджана, Армении и Грузии.

Валерий Климов