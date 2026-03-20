В Ессентуках безопасность дороги обеспечили только после вмешательства прокуратуры

В Ессентуках после вмешательства прокуратуры обеспечили безопасность на участке автодороги, где произошло ДТП со смертельных исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Дорога на улице Шоссейной не соответствовала требованиям государственных стандартов. Разметка находилась в изношенном состоянии и была практически незаметной для автомобилистов и пешеходов.

В связи с этим прокуратура внесла в муниципалитет представление. Дорожную разметку на участке обновили.

Мария Хоперская

