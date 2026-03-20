«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Краснодара на уровне ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Краснодара на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Как отмечается в сообщении агентства, данный уровень относится к третьей категории и характеризует муниципалитет как обладающий умеренно высокой кредитоспособностью и финансовой устойчивостью при определенной чувствительности к неблагоприятным изменениям экономической конъюнктуры.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По оценке аналитиков, структура экономики города в значительной степени ориентирована на торговлю, на которую приходится более половины оборота, и промышленность с долей свыше 20%. В числе развитых направлений также называются приборостроение, металлообработка, производство пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также изделий из резины и пластмасс.

Высокие позиции Краснодара в рейтинге обеспечены масштабом экономики: по итогам 2025 года объем отгруженных товаров и услуг достиг 1,9 трлн руб., увеличившись на 9,6% в годовом выражении. Объем промышленного производства вырос на 8,2%, оборот розничной торговли — на 1,5%, общественного питания — на 2%, тогда как сельскохозяйственное производство сократилось на 3%.

Бюджет города, по оценке агентства, сохраняет сбалансированность на комфортном уровне. Доходы по итогам 2025 года составили 91,7 млрд руб., снизившись на 2,8% из-за сокращения межбюджетных трансфертов на 13,7%. При этом налоговые и неналоговые доходы, доля которых достигла 47%, увеличились на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.

