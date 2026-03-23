В Черноземье 24 марта ожидается теплая погода, до +10°C

Во вторник, 24 марта, жителей Черноземья ожидает теплая погода, без осадков. В четырех регионах будет преимущественно облачно, в двух — солнечно. Температура будет варьироваться от –1°C до +10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем поднимется до +10°C, вечером опустится до +8°C и вернется к +3°C ночью. Ветер до 2 м/с. Ожидается солнечный день.

В Воронеже утром будет +2°C, днем — до +6°C, вечером температура составит +5°C, а ночью опустится до +2°C. Ветер до 2 м/с. Ожидается пасмурный день.

В Курске утром столбик термометра покажет +1°C, днем он поднимется до +8°C, вечером немного опустится до +6°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 3 м/с. Ожидается солнечный день.

В Липецке утром температура воздуха составит +1°C, днем потеплеет до +6°C, вечером будет +5°C, а ночью понизится до +1°C. Ветер до 2 м/с. Ожидается пасмурный день.

В Орле утром ожидается –1°C, днем — +7°C, к вечеру температура опустится до +5°C, а ночью — до +1°C. Ветер до 3 м/с. Ожидается облачный день.

В Тамбове утром температура составит 0°C, днем поднимется до +6°C, вечером будет +3°C, ночью — +2°C. Ветер до 2 м/с. Ожидается пасмурный день.

Алина Морозова