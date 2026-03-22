В Черноземье 23 марта ожидается облачность с прояснениями, до +9°C

В понедельник, 23 марта, жителей Черноземья ожидает облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Температура будет варьироваться от –2°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +1°C, днем поднимется до +9°C, вечером опустится до +7°C и еще до +3°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет 0°C, днем — до +8°C, вечером температура составит +5°C, а ночью опустится до +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет 0°C, днем он поднимется до +8°C, вечером опустится до +5°C и еще до +1°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем потеплеет до +8°C, вечером будет +4°C, а ночью понизится до 0°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается –2°C, днем — +7°C, к вечеру температура опустится до +3°C, а ночью — до –1°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит –1°C, днем поднимется до +7°C, вечером будет +3°C, ночью вернется к –1°C. Ветер до 2 м/с.

Алина Морозова