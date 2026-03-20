Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Новороссийска отдали мошенникам более 1,8 млн рублей

За последние несколько дней новороссийцы перевели на мошеннические счета свыше 1,8 млн руб. По данным полиции города-героя, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска, за прошедшие дни жертвами дистанционного мошенничества стали трое жительниц города разных возрастных категорий. 38-летняя женщина отправила 640 тыс. руб. подставным сотрудникам портала «Госуслуг», 26-летняя горожанка перевела 240 тыс. руб. аферисту, представившемуся сотрудником «Росфинмониторинга». Третья пострадавшая, 69-летняя местная жительница, лишилась 960 тыс. руб., поддавшись давлению мошенников.

В полиции подчеркнули, что мошенники, представляясь работникам различных организаций, сообщают о «проблемах» с банковскими счетами или об угрозе взлома. После этого они призывают жертв к срочным переводам.

София Моисеенко

Новости компаний Все