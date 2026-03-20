Жители Новороссийска отдали мошенникам более 1,8 млн рублей

За последние несколько дней новороссийцы перевели на мошеннические счета свыше 1,8 млн руб. По данным полиции города-героя, чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска, за прошедшие дни жертвами дистанционного мошенничества стали трое жительниц города разных возрастных категорий. 38-летняя женщина отправила 640 тыс. руб. подставным сотрудникам портала «Госуслуг», 26-летняя горожанка перевела 240 тыс. руб. аферисту, представившемуся сотрудником «Росфинмониторинга». Третья пострадавшая, 69-летняя местная жительница, лишилась 960 тыс. руб., поддавшись давлению мошенников.

В полиции подчеркнули, что мошенники, представляясь работникам различных организаций, сообщают о «проблемах» с банковскими счетами или об угрозе взлома. После этого они призывают жертв к срочным переводам.

София Моисеенко