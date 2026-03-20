Главу сельсовета в Башкирии оштрафовали на 120 тысяч рублей

Главу администрации Павловского сельсовета Нуримановского района Алика Усманова оштрафовали на 120 тыс. руб. за приемку не соответствующих условиям контракта работ (ч.7 ст. 7.30.2 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Нуримановского района установила, что в марте прошлого года сельсовет заключил с ООО «Рефстройпроект» контракт на обустройство «Тропы здоровья» в селе Павловке стоимостью более 12 млн руб. Работы, выполненные в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», заказчик принял в полном объеме. Однако надзорные мероприятия показали, что толщина асфальта не соответствует требованиям, также отсутствует часть оборудования.

После представления прокуратуры муниципалитет начал претензионную работу в отношении исполнителя. На сегодня нарушения устранены, заверили в прокуратуре.

Майя Иванова