«Россети Тюмень» заключили с провайдерами новые соглашения на размещение оптоволокна на опорах ЛЭП

«Россети Тюмень» продолжают системную работу по легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), незаконно размещенных на энергообъектах компании.

В первые месяцы текущего года энергетики заключили два дополнительных соглашения с операторами связи, увеличив объем легализованной в Тюменской области инфраструктуры связи на 8 %. В «серой» зоне по-прежнему остаются 18,2 тысячи подвесов ВОЛС.

Системообразующая территориальная сетевая организация напоминает, что несогласованное размещение ВОЛС на энергообъектах может привести к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

Для пресечения неправомерной деятельности операторов связи специалисты «Россети Тюмень» регулярно проводят мероприятия по выявлению фактов незаконного подвеса волоконно-оптического кабеля. В результате системной работы с начала года энергетики заключили допсоглашения с провайдерами для размещения ВОЛС более чем на 1,5 тысячи опор воздушных ЛЭП в Тюменской области. Напомним, в 2025 году системообразующая сетевая компания заключила с операторами связи восемь договоров возмездного оказания услуг и 40 допсоглашений для размещения 98,1 тысячи элементов телеком-инфраструктуры.

Компания «Россети Тюмень» готова к сотрудничеству с операторами связи. Обратиться за разъяснениями по вопросу размещения ВОЛС на энергообъектах можно по телефону 8 (3452) 59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.

АО «Россети Тюмень»